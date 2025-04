Sarà trasmessa in diretta televisiva su CR1 (canale 19 digitale terrestre) e sui canali web e social della Dioicesi di Cremona, l’Eucaristia in suffragio di Papa Francesco, che il vescovo Napolioni presiederà nel pomeriggio di oggi alle 18 in Cattedrale. In questo modo Cremona farà sentire la propria vicinanza e quella della Diocesi alla Chiesa di Roma e alla Chiesa universale.

“Ora è il momento della gratitudine, della commozione, della preghiera”, aveva detto ieri il vescovo. “Non c’è fretta di sapere chi sarà il nuovo Papa: c’è fretta di decidersi per il Vangelo, come lui ci ha testimoniato e chiesto fino all’ultimo, come segno di contraddizione sulla scia di Gesù. Spigolosità necessarie per non fare sconti alla sequela del Signore”.

Quindi il “grazie” a Papa Francesco “per quello che sei stato, per l’amore che ci hai dato e per quanto continuerai a voler bene alla tua Chiesa dal Cielo dove, siamo certi, avrai un posto tra tutti coloro che amato e servito seguendo il Signore Gesù”, aveva concluso Mons. Napolioni nel suo messaggio di cordoglio.

Anche in tutto il territorio cremonese, nelle varie parrocchie, si susseguono rosari e momenti di preghiera per Papa Francesco, morto la mattina di Pasquetta, lasciando un grande vuoto in tutti i fedeli del mondo. Ieri sera rosario nella chiesa di Sant’Imerio, ma anche fedeli riuniti spontaneamente a Cristo Re.

