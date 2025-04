Dodicesima puntata martedì 22 aprile alle 20,20 per Campus, la trasmissione di CR1 curata da Massimo Lanzini su Cremona città universitaria. Docenti, studenti e ricercatori racconteranno l’attività del corso di laurea in Restauro di strumenti musicali e scientifici antichi attivato dall’Università di Pavia.

Si tratta di un corso a ciclo unico previsto sulla durata di cinque anni ed al quale è previsto l’accesso di un numero programmato di soli cinque studenti per anno. Centrale per la loro formazione è l’attività di laboratorio, percorso nel quale a stretto contatto con i docenti sono chiamati a sviluppare e mettere in campo capacità e competenze molto diverse ma interconnesse fra di loro quali la cultura umanistica, le conoscenze scientifiche e l’abilità manuale. L’obiettivo è la conservazione e valorizzazione di beni culturali che il passato ci consegna e che vanno tramandati – con la loro storia – alle generazioni future.

