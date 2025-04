Primo sopralluogo questa mattina ai Giardini Pubblici per l’avvio del cantiere di restauro delle montagnole. Il lavoro è stato assegnato dal Comune all’impresa Conservart di Lodi e da oggi 22 aprile fino al 15 giugno sarà in vigore l’ordinanza di occupazione del suolo pubblico in via Manzoni per dare modo ai mezzi dell’impresa di operare.

Il Comune ha stanziato 50mila euro per questa prima fase dei lavori che consiste nel consolidamento strutturale delle vecchie rocaille, la messa in sicurezza delle balaustre e la sistemazione dei camminamenti.

Le montagnole sono soltanto la prima fase di un intervento che interesserà tutto il giardino di piazza Roma, al quale l’Amministrazione vuole dare forma. Si partirà sempre nel 2025, in quanto sono state già stanziate altre risorse per finanziare uno studio di fattibilità per la riqualificazione complessiva dell’area. Il progetto sarà suddiviso per lotti e questo consentirà di procedere per singoli interventi. Oltre alle montagnole saranno recuperate anche l’area giochi, le fontane, la pavimentazione in calcestre, verranno ridefinite nel loro complesso le aiuole, sistemati il verde e l’illuminazione pubblica, nonché la casetta del custode.

