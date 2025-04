Per il 25 Aprile, Arci Cremona e Anpi celebreranno l’anniversario della Liberazione trovandosi dalle 16 in piazza Roma “per dare vita a uno spazio aperto e accogliente. Una piazza dove la libertà non è solo memoria, ma un processo in costruzione”.

“Il 25 Aprile”, si legge in una nota, “non è solo una data da ricordare, ma un momento da vivere. Lo è stato 80 anni fa, quando donne e uomini hanno lasciato case, scuole e officine per unirsi alla Resistenza. Non era una scelta facile, né sicura, ma era una scelta necessaria: di giustizia, libertà, dignità. Oggi, in un tempo che ci vorrebbe individualisti, impauriti e arrabbiati gli uni con gli altri, scegliere di stare insieme è un atto politico. Per questo vogliamo che la Festa della Liberazione sia una giornata viva, gioiosa, condivisa, partigiana.

La Festa della Liberazione sarà un’occasione per parlare di cittadinanza, di lavoro, di ambiente e per ribadire con forza il nostro no ai fascismi, vecchi e nuovi. Una giornata in cui la memoria della Resistenza si intreccia con le lotte del presente”.

Il programma prevede la presenza di spazi di dialogo destinati ad approfondire temi e contenuti assieme ad associazioni e realtà sul territorio e uno spazio laboratoriale per bambini e famiglie.

Dalle 16:30 Letture e laboratori per bambini e famiglie a cura di: Piccola Biblioteca – Compagnia dei piccoli – Valigia Magica e il supporto della ciclofficina lagaredesgars

Ore 17:00 Swing della liberazione

Ore 17:30 Lettura Teatrale animata tratta da “l’agnese va a morire” a cura della Compagnia dei Piccoli

Ore 18:00 interventi dal palco e testimonianze

Ore 19:30 dj set Biolzz e Ju Lee

Ore 21:30 musica live FREY in trio con Gianni Satta Loris Leo Lari ARIABUENA

