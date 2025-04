Storia e memoria si intrecciano nelle iniziative in vista del 25 aprile, 80esimo anniversario della Liberazione. Primo convegno in comune a Cremona, ospite il docente di storia contemporanea Carlo Spartaco Capogreco, autore del libro “I campi di Salò”.

“La ricerca – spiega lo storico – riguarda l’internamento degli ebrei che si attua in Italia a partire dal 30 di novembre 1943, cioè da quando con la Repubblica Sociale Italiana praticamente vennero arrestati tutti quanti gli ebrei, sia italiani che stranieri, finalizzando questo arresto nella sostanza alla deportazione nei lager”.

Durante la presentazione del libro in Sala Quadri del Comune, davanti ad una fitta platea di autorità e cittadini, è giunta anche la stoccata di Giancarlo Corada dell’Anpi al Governo sulla richiesta di sobrietà in occasione delle commemorazioni. “Assurda da tutti i punti di vista, oltretutto assolutamente non scritta, ma soltanto così come suggerimento, come indicazione, come sollecitazione, e quindi lasciando ai sindaci tutta la responsabilità”.

