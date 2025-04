L’estate cremonese sarà all’insegna della musica. Tra i tanti appuntamenti e festival in programma, il parco di Porta Mosa ospiterà anche il Cremona Show, dall’8 al 10 agosto, con tanti eventi e artisti di grande spessore.

L’apertura dei cancelli è prevista per le ore 16 di ogni giorno, orario in cui saranno programmati spettacoli per bambini. Nella prima serata, quella di venerdì 8 agosto, ospiti d’onore saranno i Dik Dik, gruppo che ha segnato la storia della musica italiana.

Sabato 9 agosto sarà dedicato agli artisti emergenti, con la presenza di special guest che verranno svelati prossimamente. La serata finale di domenica 10 agosto si chiuderà in bellezza con l’esibizione dei Gem Boy, noti per il loro travolgente mix di musica e divertimento.

Cremona Show è organizzato dall’agenzia Face Management Spettacoli in collaborazione con DaSi Management e l’Associazione Arti Libere, impegnati a creare momenti di aggregazione e spensieratezza per la comunità.

