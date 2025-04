In seguito alla proclamazione del lutto nazionale di cinque giorni, deliberato dal Consiglio dei Ministri per la scomparsa del Sommo Pontefice Francesco, è stata disposta presso la sede della Prefettura di Cremona (Corso Vittorio Emanuele, 17), l’apertura di un registro di condoglianze, per i cittadini che desiderino manifestare in forma diretta il proprio cordoglio.

Il registro sarà disponibile fino alla celebrazione delle esequie di sabato 26 aprile. Successivamente verrà consegnato al vescovo della Diocesi.

© Riproduzione riservata