È stata allontanata da una delle cosiddette “zone a particolare tutela” del centro cittadino una donna di 23 anni, protagonista nella serata di ieri di un grave episodio di ubriachezza molesta in via Genala, a Soresina. La giovane, in evidente stato di alterazione alcolica, si aggirava in mezzo alla carreggiata, insultando i conducenti e colpendo le auto in transito, creando disagi alla circolazione e turbando l’ordine pubblico.

I Carabinieri hanno trovato la donna in stato confusionale, con comportamenti aggressivi ed atteggiamenti ostili anche nei confronti dei militari. Accompagnata presso la caserma per l’identificazione, ha continuato a manifestare i sintomi tipici dell’ubriachezza molesta, a seguito dei quali le è stata contestata la relativa sanzione amministrativa.Inoltre, in applicazione del Regolamento di Polizia Locale che vieta comportamenti molesti legati all’uso di alcol o sostanze nelle aree urbane sensibili, i militari hanno emesso un ordine di allontanamento di 48 ore da quel luogo.

L’intervento si inserisce all’interno di un più ampio piano di controllo del territorio previsto dal Patto per la Sicurezza della Provincia di Cremona, finalizzato alla tutela della vivibilità degli spazi pubblici. Il regolamento prevede misure restrittive per chi, attraverso comportamenti molesti o pericolosi, limita l’accesso o la fruizione di aree pubbliche come piazze, vie centrali e spazi di aggregazione.

