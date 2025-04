In queste ore si celebrano gli ottant’anni dalla Liberazione dal nazifascismo. Il 25 aprile è una data fondamentale per il nostro Paese perché proprio da quel movimento che si opponeva alla dittatura e all’occupazione è nata, con la collaborazione di tante altre forze democratiche, la Costituzione: ovvero il patto centrale che governa la nostra società al di là di ogni schieramento politico e di ogni colore di partito.

Come rappresentante civico voglio ricordare, in questa ricorrenza, le tante storie di cittadini cremonesi che si sono impegnati, spesso sacrificando la propria vita, per l’altissimo valore della libertà.

Sono vicende umili, ma allo stesso tempo eroiche nella loro semplicità. Credo che ogni cremonese dovrebbe soffermarsi, almeno per un attimo, in questo giorno, davanti a una delle tante lapidi presenti in città che testimoniano quei giorni difficili. Luoghi silenziosi, ma eloquenti, che raccontano una città capace di resistere, di rialzarsi, di guardare oltre.

È da lì che possiamo trarre un esempio autentico per i nostri giovani: non per alimentare divisioni, ma per trasmettere un’idea di cittadinanza fondata sul coraggio, sulla responsabilità e sull’impegno civico. La libertà non è mai scontata: si difende ogni giorno con il dialogo, con la partecipazione, con la memoria viva.

Il 25 aprile non è un appuntamento da archiviare nel calendario delle ricorrenze, ma un’occasione per riconoscersi in una storia condivisa e guardare insieme al futuro con maggiore consapevolezza.

