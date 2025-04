Anche l’ANMVI – associazione nazionale medici veterinari – esprime “profondo cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco, guida spirituale capace di parlare all’umanità intera, al di là di ogni credo e appartenenza. Tra i documenti più significativi del suo magistero, l’enciclica Laudato si’ resta un pilastro del pensiero ecologico contemporaneo, un invito alla responsabilità condivisa verso il Creato.

In Laudato si’, il Santo Padre ha indicato una strada di consapevolezza e impegno, promuovendo un’“ecologia integrale” che unisce la cura dell’ambiente, la tutela della biodiversità, la salute degli esseri viventi e la giustizia sociale. Un messaggio universale che trova piena consonanza con l’approccio One Health, fondamento etico e scientifico dell’azione veterinaria a tutela della salute globale, nella consapevolezza che “tutto è connesso”.

«La visione espressa da Papa Francesco nella Laudato si’ è stata per molti una fonte di ispirazione e riflessione – dichiara il Presidente ANMVI, Marco Melosi – Un invito a considerare la salute del Pianeta come responsabilità condivisa, in cui l’azione sanitaria e ambientale non può essere disgiunta da quella sociale. Un richiamo che rafforza il valore della prevenzione, della cooperazione interprofessionale e della solidarietà globale».

Nel momento in cui la Chiesa si raccoglie nel lutto e nella preghiera, ANMVI si unisce al cordoglio del mondo intero per la scomparsa di un pontefice che ha lasciato un’impronta profonda nella storia, anche in campo ambientale e sanitario.

