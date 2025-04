Sinner, un altro passo nella storia: completerà un anno da numero 1

(Adnkronos) – Un anno da numero uno. Da oggi, Jannik Sinner ha la certezza di arrivare a 52 settimane consecutive in cima al ranking Atp. L’azzurro, atteso al rientro agli Internazionali di Roma, ci riuscirà grazie al forfait di Carlos Alcaraz, appena ritirato dal torneo 1000 di Madrid.

A Roma, Jannik sarà di sicuro testa di serie numero uno al suo ritorno in campo dopo i tre mesi di sospensione per il caso Clostebol. E così sarà anche al Roland Garros, dove ci saranno da difendere le semifinali dell’anno scorso (perse in 5 set proprio contro Alcaraz). La settimana numero 52 di Jannik da numero uno inizierà durante lo Slam francese (2 giugno), mentre la numero 53 inizierà alla fine (9 giugno).

Il ritiro di Alcaraz da Madrid pesa molto sul ranking Atp. In attesa del rientro del numero uno Jannik Sinner, Carlos è scivolato al terzo posto, dopo aver sorpassato Zverev al secondo grazie alla vittoria di Montecarlo, proprio a causa della sconfitta di Barcellona e della contemporanea vittoria del tedesco a Monaco di Baviera. In questo momento il tedesco si trova a 7995, lo spagnolo invece a 7860, a 135 punti di distanza.

A Madrid Alcaraz non avrebbe avuto punti da difendere, avendo saltato anche la scorsa edizione del Masters 1000 a causa di un infortunio al gomito. L’occasione, quindi, era ghiotta per provare a conquistare più punti possibili, lanciare un nuovo assalto al secondo posto di Zverev e provare ad avvicinare il primo di Sinner. Il forfait espone invece Alcaraz al possibile allungo di Sascha, che sulla terra rossa della capitale spagnola dovrà difendere a sua volta soltanto 100 punti.

Le 52 settimane consecutive da numero uno proietteranno ancora di più Sinner nella storia. Nell’Era Open, solo altri quattro tennisti erano riusciti ad arrivare per la prima volta al numero uno, difendendo poi la posizione per un anno. Si tratta di Roger Federer, Jimmy Connors, Lleyton Hewitt e Novak Djokovic. Non male come compagnia.