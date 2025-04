Entra nel vivo la campagna elettorale per il rinnovo dei comitati di quartiere. Ad alzare la voce è Gabriele Zaneboni, candidato per il Quartiere Centro e già candidato nelle liste di ‘Novità a Cremona’ alle elezioni comunali dello scorso anno. “Un intellettuale come Tommaso Montanari, sicuramente non di destra, ha scritto della bellezza pubblica come obiettivo del governo – afferma – per costruire la dignità e la sovranità dei cittadini. Definizione che va nella direzione opposta di come è stato e viene gestito il decoro urbano del centro storico di Cremona. Ed è per questo che il prossimo Comitato di Quartiere ‘Centro’ dovrà farsi carico di riportare la bellezza nelle vie del cuore di Cremona”.

“I guasti passati e presenti sono un’infinità”, dice ancora Zaneboni, “proprio a partire della pericolosità del tratto che collega piazza Marconi a piazza Stradivari, teatro molto spesso di risse e spaccio di sostanze stupefacenti che si consumano sotto i portici dello stabile del Consorzio Agrario. Presenza molesta di balordi al food and drink: ormai troppa gente ha paura a passare in quei luoghi, soprattutto nelle ore serali”.

“I guai non finiscono qui”, prosegue Zaneboni “basti pensare alla precaria illuminazione di piazza Roma; altro palcoscenico di pesanti eventi criminali. Ed ancora: la pavimentazione dei giardini pubblici che si trasforma in un vero e proprio pantano nei giorni di pioggia”. Vengono poi citati la cattiva manutenzione delle panchine, spesso con legni mancanti o scoloriti, la situazione delle montagnole, i ratti che scorrazzano anche tra i giochi dei bambini, il verde che, in molte stagioni dell’anno, è trascurato; i marciapiedi molti dei quali dissestati”.

“La stessa Galleria 25 Aprile, che troppo spesso, seppur di proprietà privata, è lasciata quasi in uno stato di abbandono. Nei giorni di cattivo tempo l’acqua penetra dai tetti andando ad inficiare anche i volumi in esposizione alla Fiera del libro. I molti contenitori ancora vuoti, senza una logica utilizzazione”.

“Serve – conclude l’esponente di ‘Novità a Cremona’ – che il prossimo Comitato di Quartiere sia autorevole. Capace di portare tutte queste segnalazioni arrivate dai residenti fin sul tavolo del sindaco Andrea Virgilio. Le chiacchere non servono più e neppure le false promesse. C’è il rischio vero che il centro si svuoti. Che i proprietari di casa scappino via con il timore per la loro sicurezza personale e per un ambiente che di certo non conferisce dignità di cittadini a chi vi abita”.

© Riproduzione riservata