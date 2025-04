Al funerale di Papa Francesco, in programma sabato 26 aprile, prenderà parte anche il gruppo di circa 900 giovani cremonesi partiti venerdì mattina molto presto in treno da Piacenza, per raggiungere Roma. Oltre 80mila sono i ragazzi e ragazze da tutto il mondo per partecipare al Giubileo degli Adolescenti che, nonostante la morte del Pontefice, è stato confermato nel calendario giubilare. Tra i giovani c’è anche l’inviato di CR1 Andrea Colla che farà vivere, con foto, video e interviste, quei momenti speciali dei ragazzi cremonesi. Un’invasione pacifica di ragazzi, in preghiera, per uno dei momenti più importanti del Giubileo.

Il Giubileo degli Adolescenti si concluderà nella giornata del 27 aprile 2025 con la celebrazione della Santa Messa, in Piazza San Pietro alle ore 10.30, il giorno dopo i funerali di papa Francesco. I varchi di accesso apriranno alle 6 del mattino. I pellegrini potranno seguire la celebrazione anche tramite maxischermi posizionati in piazza San Pietro e lungo via della Conciliazione.

