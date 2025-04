Poche ore a un derby atteso e di fondamentale importanza per il termine della stagione. Alle 18 allo Zini torna in campo la Cremonese contro il Mantova, una squadra a caccia di punti salvezza. Un match molto sentito, naturalmente, per la vicinanza territoriale tra le due province.

Cremonese-Mantova però è anche molto altro. A 450 minuti dalla fine della regular season, i punti pesano doppio. Per questo motivo non sono permessi passi falsi, anche perché il distacco dallo Spezia, terzo, è di 6 punti e, valutando lo stato di forma dei liguri, verosimilmente potrebbe essere colmabile. Da non sottovalutare anche le inseguitrici Juve Stabia e Catanzaro che insidiano la quarta piazza, in campo rispettivamente contro Sudtirol e Palermo.

Di fronte i grigiorossi troveranno una squadra con una classifica deficitaria, ma in ripresa nelle ultime settimane. I ragazzi di Possanzini hanno ottenuto infatti 7 punti nelle ultime 3 partite, superando Sudtirol e Brescia, e costringendo al pari lo Spezia grazie a una rimonta nel finale. All’andata i biancorossi si imposero al Martelli con il risultato di 1-0.

Per Stroppa qualche dubbio nell’undici iniziale. Dietro resiste il ballottaggio Antov-Ceccherini, con il bulgaro in vantaggio. Recuperato invece Azzi, ma non è da sottovalutare anche la candidatura di Zanimacchia sulla sinistra. Collocolo è l’alternativa a Barbieri sulla destra e a Pickel in mezzo al campo. Davanti è certo di una maglia da titolare De Luca, vista anche l’assenza di Nasti, al suo fianco il favorito è Johnsen, con Valoti e Bonazzoli che scalpitano.

Quella contro il Mantova è la prima di 5 finali che attendono i grigiorossi, per conquistare il miglior piazzamento possibile e arrivare con il giusto stato di forma, a livello atletico e di testa, ai playoff.

