In occasione dell’80° Anniversario della Liberazione, a Cremona si è celebrato il 25 Aprile.

Il via è stato alle ore 9, al Civico Cimitero, con la celebrazione della Santa Messa all’aperto, alla Cappella ai Caduti, officiata da mons. Massimo Calvi, Vicario Generale e Moderatore della Curia. Al termine della celebrazione eucaristica, accompagnato dal trombettiere del Complesso bandistico “Città di Cremona”, si è formato un corteo, preceduto dai Gonfaloni del Comune e della Provincia di Cremona, che ha sfilato all’interno del cimitero per rendere omaggio a quanti hanno dato la propria vita per la difesa della libertà. Alle ore 10:15, dalla piazzetta antistante la chiesa di San Luca, è partito come sempre il corteo che ha sfilato per le vie del centro fino a raggiungere piazza del Comune. Il corteo è stato preceduto dal Complesso Bandistico “Città di Cremona”.

La cerimonia in piazza del Comune è iniziata alle ore 11 con gli interventi di due studenti, Margherita Appiani (classe IV B del Liceo “D. Manin) ed Evelin Hoxhara Shytaj (classe IV del Corso di relazioni internazionali, Istituto di Istruzione Superiore “A. Ghisleri”), di Roberto Mariani, presidente della Provincia di Cremona e di Gian Carlo Corada per le Associazioni partigiane di Cremona. Concluderà la serie degli interventi il sindaco Andrea Virgilio.

Poi la deposizione delle corone alla lapide dei Caduti per la Libertà, alla lapide Medaglia d’oro CVL (Corpo Volontari della Libertà) in Cortile Federico II e alla lapide dedicata alle Donne Cremonesi della Resistenza. La cerimonia si concluderà davanti al quadro con le foto di tutti i caduti della Resistenza Cremonese.

Nel pomeriggio dalle ore 16 sino alle 24, nei giardini di Piazza Roma si svolgerà la manifestazione LiberaArci Festa Popolare di Resistenza e Liberazione. Una festa aperta, condivisa, viva e gioiosa, organizzata da Arci Cremona in collaborazione con ANPI. Animazioni, giochi, laboratori, letture, musica e stand associativi riempiranno il pomeriggio mentre nella serata ci sarà musica live con gli AriaBuena e Frey in trio con Gianni Satta e Loris Leo Lari.

