Con la “Via Lucis” nel quartiere EUR, tra canti e preghiere, si è chiusa la prima giornata della trasferta dei quasi mille adolescenti cremonesi, in pellegrinaggio giubilare a Roma.

I 900 ragazzi – tra i 13 e i 17 anni, provenienti da tutta la diocesi di Cremona – hanno avuto la possibilità di partecipare ad una celebrazione dedicata alla luce e alla risurrezione, tenutasi sulla scalinata della chiesa dei Santi Pietro e Paolo. Con loro, diverse migliaia di coetanei, arrivati nella Capitale da tutt’Italia (e non solo) per il Giubileo degli adolescenti.

Ad accompagnarli, il Vescovo di Cremona Mons. Antonio Napolioni, i collaboratori della Focr oltre a diversi sacerdoti.

La “Via Lucis”, presieduta dal Pro Prefetto del dicastero per l’evangelizzazione Mons. Rino Fisichella, è una forma di preghiera divisa in 7 stazioni, dove la lettura di brani del Vangelo sono stati alternati a canti e parti recitate.

Momenti sentiti dai ragazzi, che nel pomeriggio hanno attraversato la Porta Santa nella Basilica di San Paolo fuori le Mura.

Attesa, ora, per la giornata di sabato e i funerali di Papa Francesco.

