Al termine del derby tra Cremonese e Mantova, Dennis Johnsen ha commentato il match dello Zini. Ecco le sue dichiarazioni.

L’impressione è che tu ti stia trovando sempre meglio in questa squadra. È così?

“Io cerco sempre di creare occasioni e segnare, ultimamente è andata meglio. Possiamo dire che all’inizio la palla non entrava, mentre ora è il contrario”.

La vittoria di oggi accorcia la distanza dal terzo posto. Ci credete?

“Noi pensiamo partita dopo partita, ne mancano quattro e sono tutte difficili. L’importante è mantenere questo spirito e la mentalità vincente”.

La Cremo ha colpito 3 pali, oltre ai 4 gol. La mira è migliorata…

“Noi creiamo sempre tante occasioni e può essere che non arrivino sempre gol. Siamo una squadra che sa rendersi pericolosa e capita di colpire qualche legno”.

Stai facendo molto bene partendo al fianco della prima punta. Che differenza c’è rispetto a quando agivi partendo da centrocampo?

“Se sono libero in campo non mi importa la posizione nella quale gioco. Il mister mi dà questa libertà e quindi io posso andare ovunque per attaccare la profondità”.

