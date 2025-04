Prosegue il pellegrinaggio romano di una corposa delegazione di giovani cremonesi, arrivati ieri nella Capitale per il Giubileo degli adolescenti.

Per i 900 ragazzi – di età compresa tra i 13 e i 17 anni, arrivati da tutta la Diocesi – si prospetta oggi una giornata a dir poco indimenticabile: chi vorrà, infatti, potrà prendere parte ai funerali di Papa Francesco, in Vaticano.

I ragazzi, insieme ai propri don, si sono mossi verso la Basilica di San Pietro, mettendosi in coda sin dalle prime luci dell’alba per assicurarsi un posto in Piazza o nei pressi dei maxi schermi allestiti in Via della Conciliazione.

Grande l’emozione nei ragazzi (e non solo), per un evento mondiale e dall’alto valore storico e spirituale; il tutto in attesa delle 10, quando le esequie prenderanno ufficialmente avvio.

Nel frattempo un’altra parte dei ragazzi cremonesi ha già raggiunto la Basilica di Santa Maria Maggiore, luogo dove nel pomeriggio verrà deposta la salma del Pontefice.

Andrea Colla, inviato a Roma

