Arnaldi batte Djokovic a Madrid: “Un sogno che si avvera”

(Adnkronos) – Impresa di Matteo Arnaldi sulla terra rossa del Manolo Santana. A Madrid, l’azzurro batte Novak Djokovic e si qualifica per il terzo turno del Masters 1000 spagnolo. Il 24enne ligure, numero 44 del mondo, supera il 37enne serbo, numero 5 del mondo e quarta testa di serie, con il punteggio di 6-3, 6-4 in un’ora e 41 minuti.

Arnaldi affronterà al terzo turno il bosniaco Damir Dzumhur (numero 63 del ranking).

L’azzurro ha commentato così, a fine partita, la vittoria più prestigiosa della sua carriera: “È un sogno che si avvera, Novak è sempre stato il mio idolo. Ero già contento solo di poterlo sfidare, l’ho anche battuto. So che non è al meglio, ma ho dovuto giocare il mio miglior tennis per batterlo. All’inizio ho cercato di non ‘farmela sotto’, ero molto teso, ho cercato di colpire e scambiare per farlo sbagliare. Poi mi sono calmato. Sono contentissimo. Devo rivedere questa partita, lo vedo in tv da quando ero bambino. È stato tutto perfetto”.