Un malore ha stroncato la vita del 58enne Gianluigi Gerevini, trovato morto questa mattina nella sua abitazione di via Buoso da Dovara dove viveva solo. A lanciare l’allarme alle forze dell’ordine sono stati i parenti che non riuscivano a mettersi in contatto con lui.

Sul posto sono quindi arrivati i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e la polizia. Quando i pompieri sono entrati nell’appartamento, per il 58enne, che in passato era già stato colto da un malore che gli aveva lasciato problemi al fisico, non c’era più nulla da fare.

