Si terrà il 7 maggio alle 16,30 nella sala consigliare di Fondazione Città di Cremona, in piazza Giovanni 23°, l’incontro sul tema del disagio adolescenziale organizzato da Abio – Associazione per il bambino in ospedale.

Tre professionisti dell’Asst di Cremona – Claudio Cavalli, primario di Pediatria; Giacomo Puccini, neuropsichiatra infantile; Claudia Fardani, psicologa e psicoterapeuta, affronteranno l’argomento con proposte e suggerimenti dedicati agli operatori non professionisti per un approccio idoneo ed equilibrato.

In particolare Cavalli inquadrerà il periodo dell’adolescenza come “cruna dell’ago e trampolino verso l’età adulta”; Puccini porrà la questione del disagio adolescenziale come malattia del Terzo Millennio e Fardani suggerirà le possibili strategie per relazionarsi con un adolescente. Ingresso libero.

