Saranno due le liste a sfidarsi per l’unico comune che andrà al voto in provincia di Cremona, i prossimi 25 e 26 maggio, e cioè san Daniele Po. Commissariato dalla scorsa estate quando non si presentò nessun candidato, stavolta è tornata la voglia di mettersi a disposizione per amministrare il paese rivierasco, alle prese con il dissesto economico finanziario.

Sabato 26 aprile, ultimo giorno per la presentazione delle liste, oltre a “Progetto Comune” del candidato sindaco Simone Cadenazzi è stata depositata anche “Conoscere per ripartire”, che candida a sindaco Pierantonio Paternazzi, molto noto in paese e da poco in pensione.

Entrambi liberi professionisti, il primo architetto, il secondo commercialista, si presentano alla testa di due liste civiche, come ormai è prassi nelle elezioni comunali soprattutto nelle piccole realtà.

Lunedi si terrà il sorteggio per decidere la posizione dei simboli sulla scheda elettorale, quindi inizierà la campagna elettorale. Cadenazzi ha già diffuso il suo programma e i nomi dei 10 componenti la lista, Paternazzi inizierà a muoversi in settimana. Per entrambi, l’arduo compito di rimettere in sesto le casse del comune, cominciando dalla alienazione dei beni immobili facenti parte del patrimonio comunale, impresa rivelatasi finora in salita.

“E’ una pesante eredità – scrive Cadenazzi nel suo programma – i nuovi amministratori si troveranno con ristretti margini di manovra a causa delle pochissime risorse economiche disponibili e dovranno cercare di gestirle nel miglior modo possibile, in modo oculato ed efficiente in modo da poter garantire almeno i servizi essenziali e se possibile poi pianificare scenari futuri nel medio e lungo termine”.

Ecco la composizione delle liste:

PROGETTO COMUNE – Candidato sindaco: Simone Cadenazzi. Consiglieri:

Donatella Assandri

Gian Mario Ferrari

Carla Garello

Alberto Ghisani

Antonino Lombardi

Gaetano Magni

Anna Manini

Letiza Morenghi

Clara Spotti

Vincenzo Tufano

CONOSCERE PER RICOMINCIARE – Candidato sindaco: Pierantonio Paternazzi. Consiglieri:

Fausto Zanacchi

Silvia Marchetti

Riccardo Merlo

Daniele Scotti

Michael Morsolini

Roberto Ferlenghi

Maurella Torresani

Giuliana Biagi

