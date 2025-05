A marzo sale la disoccupazione

ROMA (ITALPRESS) – A marzo il tasso di disoccupazione sale al 6% rispetto al mese precedente, quello giovanile al 19%. E’ quanto rileva l’Istat. L’aumento delle persone in cerca di lavoro si osserva soltanto per gli uomini e gli under 50. La diminuzione dell’occupazione riguarda le donne, i minori di 35 anni di età, i dipendenti a termine e gli autonomi. Confrontando il primo trimestre 2025 con il quarto 2024, si osserva un aumento di 224mila occupati. A marzo si verifica un calo mensile degli inattivi, ovvero di coloro che non hanno un posto e non lo cercano che coinvolge gli uomini e i 35-49enni a fronte di un aumento tra le donne e nelle altre classi d’età, con l’eccezione dei 15-24enni che registrano una stabilità. Rispetto all’anno scorso diminuisce sia il numero di persone in cerca di lavoro sia quello degli inattivi.

