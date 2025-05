Standard and Poor’s taglia le stime del Pil mondiale

ROMA (ITALPRESS) – L’agenzia di rating Standard and Poor’s rivede al ribasso le stime del Pil mondiale portandolo a +2,7% per il 2025. Rispetto alle previsioni precedenti la crescita viene dunque tagliata di 0,3 punti percentuali. Più nello specifico, il Pil degli Stati Uniti sarà dell’1,5%, con un ribasso dello 0,5% rispetto al rapporto precedente pubblicato dall’agenzia di rating. L’Eurozona vedrà una crescita dello 0,8%, mentre l’Italia un aumento dello 0,5%, con una riduzione dello 0,1% rispetto alle stime precedenti. Secondo il report pubblicato dall’agenzia, l’aumento dei dazi da parte degli Stati Uniti è “uno shock” inferto al sistema economico globale, anche se è ancora da capire “in quale misura” inciderà. Viene esclusa invece una recessione per l’economia statunitense. Le previsioni di Standard&Poor’s sono state tracciate in base a ipotesi, come quella di una tariffa “lineare” del 10% che Washington potrebbe applicare a tutti i partner commerciali secondo un primo annuncio fatto il 2 aprile.

sat/azn

© Riproduzione riservata