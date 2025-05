Tg News – 2/5/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Media: “Gli Stati Uniti si ritirano dai negoziati di pace Kiev-Mosca”

– In Cile terremoto di magnitudo 7,5, pericolo tsunami

– Donna accoltellata nel Parmense, marito si schianta in auto

– A Lamezia Terme uccide figlio dopo lite e si costituisce

– A Lampedusa 11 sbarchi, 900 migranti da ieri

– Montato comignolo per fumata elezione Papa su Cappella Sistina

– S&P taglia il Pil mondiale a causa dei dazi

– Previsioni 3B Meteo 3 Maggio

