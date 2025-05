Come da tradizione il 1° maggio, al Circolo Arci “Carlo Signorini”, si è svolta la cerimonia di consegna della borsa di studio intitolata ad Agostino Ottoli per l’anno scolastico 2024/2025. Per il Comune è intervenuta l’assessora all’Istruzione Roberta Mozzi, in qualità di presidente della commissione incaricata di valutare le candidature, per il Circolo Signorini il presidente Cristian Pavanello, per la Confederazione Nazionale dell’Artigianato (CNA) il direttore Marco Cavalli e Stefania Ottoli, figlia di Agostino. Presenti inoltre per l’Istituto di Istruzione Superiore “A. Stradivari” la dirigente dei Servizi Generali e Amministrativi Linda Signorini e il prof. Mauro Bonetti, e per il CR. Forma la direttrice Daniela Masucci. Hanno inoltre presenziato alla cerimonia anche il sindaco Andrea Virgilio e la vicesindaca Francesca Romagnoli.

I vincitori quest’anno sono stati due: Luca Molinari, iscritto al corso Arredamento d’interni dell’Istituto di Istruzione Superiore “A. Stradivari” di Cremona, e Michael Peduti, iscritto al corso Operatore alla riparazione dei veicoli a motore dell’Azienda Speciale Cr. Forma di Cremona che hanno vinto un premio di 500,00 € ciascuno.

La borsa di studio, intitolata alla memoria del maestro falegname Agostino Ottoli, istituita dal Consiglio comunale il 16 aprile del 2018, è destinata a studenti che frequentano le classi 2ª, 3ª e 4ª di istituti di istruzione secondaria superiore pubblici con ordinamento tecnico, professionale ed enti di formazione professionale pubblici di Cremona con articolazione e/o indirizzo di studio nel settore industria e artigianato.

Agostino Ottoli è stato un falegname, già operatore del Comune di Cremona, presidente onorario del Circolo proletario ARCI “Carlo Signorini”, nonché socio artigiano fondatore di CNA Cremona. L’organizzazione del premio è assegnata al Settore Politiche Educative del Comune. La borsa di studio intende onorare la memoria e l’esempio di Agostino Ottoli che, per molti anni, a partire dal proprio lavoro e dal profondo convincimento che il lavoro è strumento di emancipazione e crescita, ha dedicato le proprie competenze di artigiano per contribuire attivamente alla crescita di numerosi ragazzi cremonesi, usciti precocemente e con scarso successo dal percorso scolastico, aiutandoli a costruire una professionalità nell’ambito della lavorazione del legno e offrendo loro un’opportunità lavorativa utile a superare situazioni di fragilità familiare, sociale ed economica. La borsa di studio intende inoltre essere uno strumento per premiare la crescita personale e offrire nel contempo un supporto concreto al completamento del percorso di studio di ragazzi e ragazze qualora emergessero situazioni di fragilità.

