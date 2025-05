Tg News – 5/5/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Monito di Mattarella su pedofilia, “Piaga che riguarda tutti”

– Allarme Corte dei Conti sulle carceri sovraffollate

– Inchiesta curve San Siro, altri 7 arresti tra ultras

– A Lampedusa 283 migranti arrivati in 24 ore

– Proteste a Gerusalemme contro l’operazione a Gaza

– Trump non esclude l’uso della forza in Groenlandia

– Elezioni in Romania, il candidato di estrema destra Simion oltre il 40%

– Come Roma si prepara al Conclave da mercoledì

– Previsioni 3B Meteo 6 Maggio

gsl

