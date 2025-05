Gualtieri “Roma pronta per il Conclave ed elezione del nuovo Papa”

ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo lavorando con tutti gli altri organismi con lo stesso metodo di collaborazione per tenerci pronti sia per favorire la partecipazione di fedeli e cittadini, ma soprattutto quando ci sarà l’elezione del nuovo Papa per gestire i numeri che saranno sicuramente significativi”. Così il sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, a margine di una conferenza stampa in Regione Lazio. xb1/vbo/mca1

© Riproduzione riservata