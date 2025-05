Petrucci “L’economia del mare ha un ruolo fondamentale”

ROMA (ITALPRESS) – L’intergruppo parlamentare per l’Economia del mare “nasce perché finalmente, dopo anni, ci siamo resi conto che questa risorsa è stata sottovalutata. Invece ha un ruolo fondamentale per la nostra economia e per il nostro sviluppo economico”. Lo ha detto la senatrice di Fratelli d’Italia Simona Petrucci, presidente dell’Intergruppo parlamentare sull’Economia del mare, a margine della conferenza stampa di presentazione dell’intergruppo in Senato.

