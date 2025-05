Tg Sport – 6/5/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Il Milan ribalta il Genoa, Leao è decisivo

– La festa del Pisa, torna in serie A dopo 34 anni

– Sinner a Roma “Voglio capire a che livello sono dopo tre mesi”

– Ferrari, dopo la sosta si torna in Italia per la svolta

– Grande successo di pubblico per il Torneo delle Regioni di calcio a 5

/gtr

© Riproduzione riservata