Tumore al seno, paziente centrale nella Breast Unit dell’ASP di Ragusa

RAGUSA (ITALPRESS) – Non solo una rete di professionisti qualificati, ma anche un’infrastruttura sanitaria che garantisce percorsi integrati, personalizzati e condivisi. Dalla diagnosi alla terapia, dalla chirurgia alla riabilitazione, la paziente è sempre al centro all’interno della Breast Unit dell’Asp di Ragusa, tra i poli di riferimento in Sicilia nella lotta al tumore al seno. Il principio guida è offrire una cura tempestiva ed efficace, che tenga conto non solo della malattia, ma anche della storia e dei bisogni di ogni donna.

fsc/gtr