Turismo di lusso e viaggi di nozze, Italia meta preferita

ROMA (ITALPRESS) – L’Italia domina nel settore del turismo di lusso, diventando Top Global Destination 2025 davanti a Grecia, Francia, Giappone e Croazia. Anche a livello di singole città, il nostro Paese sale sul podio, con Roma che si posiziona tra le mete preferite battendo realtà quali Londra e Tokyo. E’ quanto emerge dai più recenti dati del Luxe Report 2025 di Virtuoso, resi noti da Enit nel corso dell’ILTM Latin America di San Paolo del Brasile, fiera di riferimento per il settore dei viaggi di lusso. Altro primato è quello legato ai viaggi di nozze: l’Italia è scelta da viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo per celebrare un’occasione speciale come quella legata al matrimonio. Battute mete ambite quali Grecia, Bali, Polinesia e Maldive. Inoltre, nel solo 2024 sono stati più di 2 milioni i turisti dello shopping, con un incremento del 7% rispetto al periodo pre-covid, con un contributo al Pil superiore a 2,5 miliardi di euro. Cina e Stati Uniti restano i mercati target.

