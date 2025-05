Ambiente, da Webuild 500 alberi per il Parco Forlanini a Milano

MILANO (ITALPRESS) – Oltre 500 alberi messi a dimora al Parco Forlanini con il contributo di Webuild, che ha partecipato come donatore alla raccolta fondi ‘Milano per gli Alberi’, iniziativa partecipativa e corale avviata dal Comune meneghino per il ripristino del verde dopo il nubifragio che colpì la città nell’estate del 2023, con raffiche di vento che hanno raggiunto anche i 100 chilometri orari, provocando la caduta di oltre 4mila piante. Da alcune settimane sono terminati i lavori di piantumazione. Grazie alla donazione di Webuild, al Parco Forlanini – che durante il nubifragio ha perso più di 300 piante – sono stati messi a dimora 510 alberi, tra cui pioppi, tigli, bagolari, salici, querce, cedri, aceri e platani. Il progetto fa parte di un impegno più ampio che Webuild ha per la città.

sat/gtr