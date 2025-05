Meloni “Automotive schiacciato da follie ideologiche”

ROMA (ITALPRESS) – “La flessione della produzione industriale non è una dinamica italiana, ma un problema che caratterizza le principali economie europee. Anzi in un contesto generale di contrazione produttiva, per paradosso l’Italia fa registrare una delle performance migliori: L’indice della produzione industriale è sceso del 2,4% rispetto al periodo pre COVID, quello della Germania è pari a -8,9%, quello della Francia a -3,4%. La congiuntura negativa è legata in gran parte al settore dell’automotive che è stato schiacciato dalle follie ideologiche di una transizione ecologica incompatibile con la sostenibilità dei nostri sistemi produttivi”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso del Question Time al Senato.

(Fonte video: Palazzo Chigi)