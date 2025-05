NAPOLI (ITALPRESS) – I militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli hanno arrestato, in flagranza di reato, un cittadino italiano di 47 anni per i reati di violenza, resistenza e lesioni personali a Pubblico Ufficiale, denunciandolo altresì per danneggiamento e detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.mgg/mca1

(Fonte video: Guardia di Finanza)