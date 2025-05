Schifani “Intitolare sala a Totò Schillaci mantiene vivo suo esempio”

PALERMO (ITALPRESS) – “Ricordando oggi il leggendario Totò Schillaci recepiamo e amplifichiamo il messaggio che ci ha lasciato: esultare, ma con i piedi per terra, esultare senza dimenticare quello che abbiamo e da dove veniamo, esultare senza dimenticare quanto dobbiamo fare per i giovani della nostra terra. Proprio come ha fatto lui. L’intitolazione di una sala non è soltanto un modo per ricordare, ma è anche un chiaro segnale della volontà di mantenere vivo l’esempio di una persona nella vita e nel lavoro di ogni giorno”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine dell’intitolazione di una sala riunioni dell’assessorato regionale allo Sport a Totò Schillaci.

tvi/pc/mca1

(Fonte video: Regione Siciliana)