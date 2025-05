Soravia (Velux Italia): “Progettazione luce naturale torna ad essere importante”

(Adnkronos) – “La progettazione della luce naturale e zenitale negli edifici è un tema che sta tornando ad essere importante nell’edilizia. È qualcosa che non ha solo un impatto sull’architettura, ma anche sul benessere e sulla salute delle persone. Questo è un elemento fondamentale che dobbiamo considerare e rispetto al quale abbiamo ora la tecnologia per migliorare ancora di più”. Così Marco Soravia, Market Director Velux Italia, intervenendo al convegno ‘Costruire il benessere – Il ruolo della luce naturale e della luce zenitale nell’edilizia’, questo pomeriggio presso la Sala Zuccari del Senato.

“Velux è un’azienda che opera da oltre 80 anni nel settore dell’edilizia. Da sempre promuoviamo la sostenibilità ambientale e sociale e lo facciamo con comunicazione continua agli architetti, formazione, qualità dell’architettura e anche affrontando tematiche difficili – prosegue – Abbiamo fatto campagne di sensibilizzazione sul tema della salute delle persone negli spazi chiusi: oggi noi passiamo oltre il 90% del nostro tempo in spazi chiusi ed è fondamentale che abbiano condizioni di comfort ottimali”.

Soravia ricorda che “le leggi sono vecchie, il legislatore è impegnato ad aggiornarle ed è estremamente difficile trovare il giusto equilibrio tra la tecnica e la parte dell’impatto sociale. Anche perché quando si parla di edilizia bisogna parlare anche di urbanistica. Le leggi urbanistiche, i piani regolatori sono complessi, sono vecchi, ed è complicato aggiornarli”.

Inoltre, “trovare l’equilibrio tra l’efficienza energetica pura e il comfort della salute delle persone non è assolutamente facile. E’ paradossalmente più facile realizzare edifici efficienti, ma non confortevoli e non salubri. E’ un paradosso, se vogliamo, ma se non viene posta la giusta attenzione il rischio è altissimo. Quindi è una sfida che la politica e l’amministrazione deve cogliere, ma è anche una responsabilità dei professionisti, architetti e delle imprese supportare questo passaggio”.