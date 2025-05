Tennis, Palma “Palermo Ladies Open dal 19 al 27 luglio”

PALERMO (ITALPRESS) – Anche questa estate Palermo sarà grande protagonista del tennis femminile con la 36^ edizione dei Palermo Ladies Open. L’appuntamento è fissato dal 19 al 27 luglio, sempre nella consueta location del Country Time Club. Un circolo che sta vivendo un “magic moment” con due suoi prodotti che stanno incantando un po’ tutti raggiungendo dei traguardi importanti in un momento in cui il tennis in Italia è rappresentato dal suo massimo esponente a livello mondiale, Jannick Sinner. Si tratta di Federico Cinà e Giorgia Pedone: “Credo che sia un momento storico per il tennis italiano, ma anche per quello siciliano – ha detto Oliviero Palma, direttore dei Palermo Ladies Open -. Abbiamo Cinà, che è una promessa del tennis mondiale, un giocatore a tutto tondo, tecnicamente perfetto, fisicamente sta migliorando, ha fatto due tornei incredibili, ha perso giocando alla pari con i primi venti del mondo, quindi abbiamo tante aspettative, viene visto da tutti come il probabile futuro Sinner. Poi la Pedone sta vivendo un momento importante nella sua carriera, ha avuto qualche passaggio a vuoto quest’anno probabilmente a causa delle Wild Card che gli sono state assegnate in delle superfici sulle quali lei non si trova perfettamente a suo agio, quindi ha fatto una preparazione magari un po’ affrettata e non ha avuto il tempo per lavorare bene, ma sicuramente essere a Roma, nel tabellone principale, è davvero importante”.

