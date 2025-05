Del Fante “Poste leader nei pacchi, Polis nostro fiore all’occhiello”

ROMA (ITALPRESS) – “Il cliente ha bisogno dei servizi e ha bisogno di avere una vita semplice nell’assolvere alle proprie esigenze, che vanno dal mondo dei pagamenti a quello dell’energia fino alla telefonia. La sfida è fare sempre un po’ di più e sempre meglio in quello che abbiamo già iniziato a fare da un po’ di tempo a questa parte”. Lo ha detto l’Ad di Poste italiane, Matteo Del Fante, in un’intervista al TG Poste in occasione della presentazione di risultati del primo trimestre.

