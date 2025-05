Ventotene, Rizzo “Fondamentale coinvolgere i giovani nel progetto Ue”

VENTOTENE (LATINA) (ITALPRESS) – “Sono nove anni che portiamo qui tanti ragazzi qui perché crediamo la loro convivenza su quest’isola, lo stare insieme a parlare di Europa, a discutere dei problemi e delle cose positive dell’Europa, soprattutto per loro che sono giovani e che sono nati europei, sia fondamentale per farli credere nella cittadinanza europea e per farli sentire fino in fondo appartenenti a un progetto che è la loro stessa identità”, in modo che “non si sentano più italiani, francesi o tedeschi, ma semplicemente cittadini europei, parte di una stessa famiglia”. Lo ha detto Raffaella Rizzo, direttrice del Ventotene Europa Festival e Scuola d’Europa-School of Europe, la kermesse giovanile organizzata dall’associazione di promozione sociale ‘La Nuova Europa’.“Questo non cancella le criticità dell’Unione Europea, per questo ne discutiamo qui con tanti esperti”, ha sottolineato Rizzo.

xi2/sat/mca2