Referendum, Renzi “Il dramma di oggi sono stipendi, non licenziamenti”

MILANO (ITALPRESS) – “Se vincono i sì al referendum sul Jobs Act non torna l’articolo 18, torna la legge Monti-Fornero. Per questo voterò no”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a margine dell’evento Direzione Nord – L’innovazione che serve, organizzato dalla Fondazione Stelline nella sede di Assolombarda a Milano. “Credo che tutte le letture politiche lascino il tempo che trovano – ha aggiunto – e che questi referendum saranno un fallimento in termini di partecipazione, perché non si affrontano le vere questioni. E la vera questione oggi sono i salari, non la possibilità di licenziare”.

