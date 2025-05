Schifani “Una certa burocrazia sta bloccando 50 milioni”

PALERMO (ITALPRESS) – “Vorrei ricordare come nel 2024 questa regione abbia registrato un traguardo di più 500 milioni, mezzo miliardo di entrate fiscali rispetto al previsto. Questo ci ha consentito di realizzare manovre espansive che hanno guardato. l’occupazione, purtroppo ancora oggi 50 milioni che abbiamo stanziato sono bloccati da una certa burocrazia che non è all’altezza di assumersi la responsabilità di decidere come utilizzarli. Sto intervenendo personalmente su questo semiscandalo che vede 50 milioni bloccati per colpa di una certa burocrazia. Faremo di tutto per fare in modo che questi incentivi possano essere destinati anche alla grande impresa”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, nel corso del suo intervento al convegno Anfir dal titolo ‘Le finanziarie a sostegno delle politiche economiche delle Regioni’, nella sede dell’Assemblea Regionale Siciliana, a Palazzo dei Normanni, a Palermo. xd6/vbo/mca2

