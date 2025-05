Tg Sport – 9/5/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– La Fiorentina cede ai supplementari, in finale ci va il Betis

– Il Napoli sogna il colpo de Bruyne, la Juve insiste per Tonali

– Paolini vince e passa il turno, Navone sarà l’avversario di Sinner

– Moto GP, in Francia continua la sfida tra i fratelli Marquez e Bagnaia

– Tennis, a Salsomaggiore vincono Geng e Bilozertsev

