Trofeo Lancia Rally, Napolitano “Grande emozione, pronti per partire”

PALERMO (ITALPRESS) – “Siamo pronti per partire e abbiamo tante ambizioni da raggiungere, ma intanto ci godiamo questo bellissimo trofeo. Questo è il modo migliore di debuttare per Lancia, che torna nel mondo dei rally in una grande manifestazione come la Targa Florio. L’emozione provata ieri, quando sono arrivato a vedere 19 box e tanta gente al lavoro per preparare la gara di oggi, è stata incredibile: l’entusiasmo, la passione e l’amicizia di persone che non vedevo da tanto mi suggeriscono che stiamo facendo la cosa giusta”. Lo ha detto il ceo di Lancia, Luca Napolitano, a margine della presentazione del Trofeo Lancia Rally4 Hf,

