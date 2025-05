Trofeo Lancia Rally4 HF, Biasion “Gara sarà prova generale per l’auto”

PALERMO (ITALPRESS) – “Questa gara sarà una prova generale per capire il livello di competitività della macchina, che nei test si è dimostrata molto performante, e dei piloti: non so se parlerei di miei eredi, intanto cerchiamo di fare in modo che i giovani piloti possano essere pronti al campionato europeo dell’anno prossimo”. Lo ha detto Miki Biasion, ex pilota rally oggi è impegnato sulla formazione dei giovanissimi piloti nell’orbita del marchio Lancia, a margine della presentazione del Trofeo Lancia Rally4 Hf.

