Ue, Von der Leyen “Più di un’unione, è la nostra casa”

BRUXELLES (ITALPRESS) – “Esattamente 75 anni fa, un leader visionario propose di unire l’Europa. La Dichiarazione Schuman fu il primo passo verso la nostra Unione Europea e fu l’inizio dell’era più lunga di pace e prosperità nella nostra storia. Oggi, anche in tempi di incertezza globale, l’Europa rimane un’ancora di stabilità in un mondo che cambia. Siamo una democrazia unica di 27 paesi e 450 milioni di persone”. Così la presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen, in un videomessaggio in occasione della Giornata dell’Europa.

sat/gsl

(Fonte video: Profilo X Ursula von der Leyen)