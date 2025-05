ROMA (ITALPRESS) – “Qui c’è la consacrazione dello sport, vorrei che questi progetti si moltiplicassero”. Così il ministro dello Sport Andrea Abodi in occasione dell’inaugurazione della decima edizione di “Sport in Famiglia” all’Eur. “La famiglia è importante per lo sport e lo sport è importante per la società”, ha sottolineato ancora il ministro.

