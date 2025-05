Durante i caldi fine settimana, con le giornate lunghe, c’è l’occasione di trascorrere del tempo con gli amici all’aperto e di ritrovarsi in famiglia. Si organizzano pranzi e passeggiate, offrendo a ciascuno la possibilità di trovare il proprio spazio. L’itinerario include i luoghi della Lombardia Orientale e la scoperta dei prodotti locali che aderiscono a East Lombardy ma anche degli indirizzi dove i bambini possono vivere l’esperienza della vita in fattoria; suggerimenti per trascorrere le domeniche all’aperto, anche con i propri amici a quattro zampe ai quali riservare lunghe passeggiate e concedersi comunque una pausa golosa.

Un percorso tra Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova, e nelle zone circostanti, per trascorrere una domenica ricca di esperienze adatte a tutti. Ci sono proposte per chi desidera sedersi a tavola ma anche per chi preferisce organizzare un picnic e acquistare prodotti sostenibili e tradizionali, in linea con il Manifesto di East Lombardy.

Suggerimenti per ogni esigenza (si consiglia la prenotazione e la conferma di apertura di domenica), inclusi quelli di chi vuole trascorrere una giornata all’insegna della cultura, gustando un delizioso pranzo al sacco o in un agriturismo prima di immergersi in uno dei musei e luoghi d’interesse artistico che abbondano nella Lombardia Orientale.

Cremona e le sue fattorie: tra enotavole e cascine storiche

Il verde in città è quello che offre il Parco Po, il più grande spazio verde di Cremona che si estende tra la città e le sponde del fiume; oltre 60mila metri quadrati di spazi ricchi anche di aree attrezzate perfette per un pranzo al sacco per tutta la famiglia. E per un picnic da buongustai, la città è ricca di referenze dove poter comprare tutto ciò che serve per un pranzo al sacco con prodotti tipici di una zona tra le più interessanti nel panorama gastronomico di Lombardia.

A pochi chilometri dalla città, sono diversi gli agriturismi East Lombardy con fattoria didattica ideali per i più piccoli. Tra questi, a Malagnino c’è Ca’ de Alemanni a soli sette km dal centro città, una cascina risalente al ‘400 e da 80 anni di proprietà della famiglia Lazzari. Ideale anche per banchetti o eventi privati, oggi l’azienda agricola è guidata da Beatrice Lazzari che prosegue le indicazioni di sua mamma che dalla fine degli Anni 90 ha convertito in biologica tutta la produzione. A chi cerca volesse esplorare e conoscere il magico mondo delle api e comunque condividere un pranzo tra amici o in famiglia, tra le diverse referenze della Rete a soli 10 chilometri da Cremona, a Pescarolo, c’è Apiflor fattoria didattica, tavola agrituristica,

Apiflor è il luogo ideale per trascorrere il pomeriggio dopo pranzo e rientrare a casa co n una borsa della spesa ricca anche di miele. Si trova invece a Pizzighettone, a 15 km da Cremona, l’Agriturismo Ristorante Isola Gerre a gestione familiare; anche in questo caso c’è la fattoria didattica e una cucina rigorosamente tradizionale. La particolarità è che si possono ordinare anche piatti per l’asporto per poter riassaporare a casa le pietanze preparate da Pia Colombani, chef e patron insieme al marito sommelier e alla figlia che cura la sala.

© Riproduzione riservata