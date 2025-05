Musumeci “Spazio sarà determinante per prevenzione disastri naturali”

ROMA (ITALPRESS) – “Il governo Meloni ha finanziato con 1,1 miliardi di euro un programma denominato Iride che consente dallo spazio, attraverso radar e satelliti, di intercettare in tempo utile ogni mutamento climatico: questo significa dare in tempo l’allerta alla popolazione interessata a quel determinato fenomeno e quindi mettere ognuno nelle condizioni di poter adottare la condotta più appropriata per mettersi in salvo”. Lo ha detto il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, a margine dell’incontro “Disastri naturali. La prevenzione, dalla terra e dallo spazio”, organizzato da Giornaliste Italiane a Roma

