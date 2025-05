Borseggiatore filmato in diretta e arrestato a Roma, le immagini

ROMA (ITALPRESS) – Aveva già arrestato un borseggiatore sudamericano sulla metro A, quando, insieme a dei complici, aveva distratto un anziano turista per poi sfilargli dalla tasca il portafogli. La scena non era sfuggita a Salvatore, un Ispettore della Polizia di Stato del Distretto Tor Carbone, che, libero dal servizio, aveva immediatamente bloccato il ladro. A distanza di quindici giorni, di fronte allo stesso copione messo in scena da un altro borseggiatore, e con uno scenario diverso a fare da sfondo alla vicenda, l’Ispettore è riuscito a “catturare” con gli occhi e con la videocamera del suo cellulare un altro furto ai danni di un turista anziano in visita nella Capitale.

tvi/mca1

(Fonte video: Polizia di Stato)